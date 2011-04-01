Як лікувати депресію

Весняна проблема

•Трава м`яти 2 частини, квітки комірника 3 частини, трава багульника 2 частини, лист малини 3 частини, трава звіробою 3 частини, трава полину 1 частина, корінь кульбаби 2 частини, корінь піону 2 частини, трава споришу 4 частини, корінь солодки 3 частини. •бруньки берези 2 частини, лист кропиви 2 частини, лист малини 3 частини, трава медунки 2 частини, трава буркуну 2 частини, трава чорнроголівки 2 частини, плоди кропу 1 частина, плоди шипшини 3 частини, корінь солодки 3 частини, корінь аралії 1 частина, корінь шлемника 1 частина •лист малини, лист чорниці, лист брусниці, трава м`яти, трава фіалки, квітки комірника, лист суниці, лист смородини, трава лаванди - порівну. gigamir.net

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