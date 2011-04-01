Апельсин - від всіх недуг

Чудовій аромат і чудові смакові якості апельсина далеко не всі його достоїнства. Неабіяка медична цінність цього передставника роду цитрусових – визнаний факт. Апельсини корисні для організму в цілому і для травної, ендокринної, серцево-судинної і нервової систем, зокрема. Крім того, апельсин знайшов своє застосування в стоматології, косметології і ароматерапії.

Вражає також перелік вітамінів і мікроелементів, які містяться в апельсині. Цей фрукт багатий вітамінами А, В1, В2, РР і різними мікроелементами. Але головне достоїнство апельсина, як і всіх цитрусових – це вітамін С. В 150 грамах апельсина міститься 80 мг аскорбінової кислоти, які покривають добову потребу людини у вітаміні С.

Апельсин має ще й жарознижуючу дію. Про цю його властивість знали ще у глибокій старовині. Все дуже просто: 3-4 часточки апельсина заливають 50 мл кип`яченої води кімнатної температури і настоюють протягом тридцяти хвилин. Прійом таких ароматних ліків допоможе збити високу температуру.

Ще ці оранжеві плоди здатні усунути багато проблем, пов`язаних з діяльністю травної системи. При гастриті із зниженій секреції шлункового соку фахівці рекомендують застосовувати свіжовичавлений апельсиновий сік по 100 мл 3 рази на день. Цей рецепт може бути використаний для виведення шлаків.

Дієтологи стверджують, що декілька апельсинів в тиждень – відмінний засіб профілактики артриту.

Для боротьби з мігренню використовують наступний рецепт: неочищені від шкірки апельсини, хрін і чебрець пропускають через м`ясорубку, в одержану масу додають 5-6 столових ложок коньяку, після чого ретельно все перемішують. Чотирикратний прийом сорока грамів такого коктейля протягом дня запобіжить черговому нападу мігрені!

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