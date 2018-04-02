Сигнали тіла: якщо тягне на солоне або солодке

Як часто ви ловите себе на раптовому бажанні з`їсти що-небудь сладеньке, солоне, кисле і так далі? Фахівці вважають, що ці своєрідні сигнали тіла посилаються нам організмом неспроста. Організм завжди дає знати своєму власникові про якісь неполадки в роботі внутрішніх систем, посилаючи ті або інші сигнали тіла. Шоколад Досить часто жінкам хочеться солодкого у час передменструального синдрому або при клімаксі. Але одна справа з`їсти два-три шматки від шоколадної плитки і зовсім інше – з`їсти цілу і не насититися. Деякі фахівці вважають, що надмірна тяга до солодкого, що виникає напередодні місячних або при клімаксі, свідчить про дисгормональні порушення і вимагає відповідної корекції.

Дуже багато жінок використовують шоколад як антидепресант: цей продукт містить алкалоїди, що підвищують рівень серотоніна в організмі. Зверніть увагу на свій психологічний стан: можливо, налягаючи на шоколад, ви намагаєтеся «заїсти» серйозні проблеми? Надмірна тяга до солодкого часто з`являється у відповідь на емоційну незадоволеність – це несвідоме бажання зробити собі подарунок і підняти настрій.

Солоненьке

Одні жінки зізнаються, що хочеться солодкого, інших раптом тягне на солоненьке. Але якщо вам хочеться солоного, це зовсім не обов`язково означає вагітність. Подібне бажання може свідчити про сильний стрес, який ви переживаєте: через нервові переживання і втому організм особливо гостро потребує природних мінералів і солей. Щоб забезпечити його всім необхідним, налягайте на несолоні горіхи, злаки, фрукти і овочі.

Сильне бажання їсти солоні продукти може говорити і про те, що в організмі є осередок інфекції (особливо патологія сечостатевої сфери). Надмірну тягу до солоного можна зменшити, вживаючи в їжу козине молоко, рибу і морську сіль.

Кава

Постійна тяга до кави сигналізує про спроби підбадьоритися. Але набагато ефективніший засіб від сонливості - це залізо, білок і фолієва кислота. Отже, замість того, щоб пити чергову чашку кави, краще з`їжте варені яйці. Також допомагають тримати організм в тонусі червоне м`ясо, риба.

Гірке і гостре Бажання їсти гірку їжу часто виникає при інтоксикації організму.

Якщо останнім часом ви їсте більше жирної їжі, то організм може «вимагати» перцю або часнику для стимуляції травлення. Але якщо раціон останнім часом істотно не змінювався, то це може сигналізувати про порушення ліпідного обміну.

Жирна їжа

Якщо пристрасть до жирної їжі з`явилася раптово, а не є результатом звички, то вона може бути симптомом браку кальцію або жиророзчинних вітамінів. Надмірна тяга до жирної їжі виникає і при дотриманні тривалої дієти з обмеженням жирів, при підвищених фізичних навантаженнях, а також при деяких захворюваннях (ожиріння і т.д.).

Борошняні вироби і солодке

Вимагаючи макаронів, картоплі або солодких булочок, організм повідомляє про те, що йому терміново необхідні вуглеводи. Тяга до цукерок може означати, що в організмі знизився рівень хрому, який регулює рівень енергії. Для заповнення вуглеводного запасу краще уникати солодощів, використовуючи "правильну" глюкозу з фруктів, цільнозернового борошна і коричневого рису. А недолік хрому компенсують брокколі, картопля, індичка і апельсини.

Щось отаке Якщо з`являється незвичайне бажання з`їсти щось неїстівне (крейда, глина), доцільно піти до лікаря і обстежуватися. Цілком імовірно, що така своєрідна примха пояснюється банальною анемією, яку нескладно усунути за допомогою лікарських препаратів. Лікар також може порекомендувати необхідну дієту, наприклад, з підвищеним вмістом заліза (м`ясо, риба, птиця, морська капуста, зелені овочі, черешня).

У деяких випадках смакові пристрасті змінюються за наявності якої-небудь пухлини в організмі, коли нова тканина вимагає активного надходження речовин, необхідних для її розмноження. При пухлині щитовидної залози може виникати пристрасна тяга до йодовмісних продуктів. А при раку шлунку хворі раптом починають випробовувати огиду до м`яса і риби. При патології кишечника дуже хочеться вживати капусту.

Голова болить Нерідко причинами головного болю бувають:

- зловживання деякими продуктами: наприклад, сирами, шоколадом, кока-колою або дуже жирною їжею, тоді підвищується тиск і болить голова.

- шкідливі звички: алкоголь, куріння і малорухливий спосіб життя можуть викликати запаморочення, біль і застій крові.

- запахи, температура повітря, а також аксесуари, що тиснуть на рефлекторні точки.

- перевтома, незручна поза у час роботи, перенапруження зору: щоб уникнути головного болю на робочому місці, якомога частіше влаштовуйте собі десятихвилинні перерви, пише Медікфорум.

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