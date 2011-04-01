Індія за кількістю населення може випередити Китай

Населення Індії виросло до 1,2 мільярда людей, а це означає, що до 2030 року за демографічними показниками ця країна може випередити Китай – найбагатолюднішу націю у світі.

Як повідомляє CyberSecurity, опубліковані 31 березня результати перепису свідчать, що жителі Індії становлять 17% чисельності населення планети. Ця цифра близька до суми населень США, Індонезії, Бразилії, Пакистану, Бангладеш і Японії.

За останнє десятиріччя демографічна картина Індії розширилася на 181 мільйон людей.

У процентному співвідношенні в 2011 році на тисячу новонароджених хлопчиків припадає близько 914 дівчаток, і це найнижчий показник з часу здобуття Індією незалежності. Такий показник відображає традиційну перевагу, яка існує в індійському суспільстві синам. Саме тому для зниження кількості абортів в Індії діє заборона на визначення статі дитини до народження.

Дані перепису також свідчать про підвищення рівня писемності населення на більш ніж 9%. Найбільш густонаселеним штатом Індії став Уттар-Прадеш, де проживає 199 млн. людей.

Довідка УНІАН. Китай - одна з найбільш густонаселених країн Земної кулі. Кожен п`ятий житель Землі – живе в Китаї.

Згідно з переписом 2000 року, населення Китаю становило 1,2 млрд. До кінця 2006 р. воно збільшилося до 1,314 млрд., а в 2007 р. вже становило 1,329 млрд., відзначає Вікіпедія.