Настій з кураги врятує від набряклості ніг

Набряк - це скупчення надмірної кількості рідини в тканинах. Причини, з яких набрякають ноги, можуть бути самими різними...

Курага має сечогінну дію і тому використовується при багатьох захворюваннях, що супроводжуються набряками, - звичайно це хвороби нирок, печінки і серцево-судинної системи. Взимку компот з кураги особливо корисний. Адже висушені абрикоси - джерело калію, каротину, фосфору, кальцію, заліза, вітаміну В5, а пектини, що містяться в куразі, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Проте набряки часто - ознака серйозного захворювання, важливо з`ясувати їх причину і пройти відповідний курс лікування.

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