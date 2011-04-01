На «Фукусімі-1» не вистачає дозиметрів

Адміністрація японської АЕС «Фукусіма-1» визнала, що на всіх учасників аварійної операції, що проводиться там, не вистачає індивідуальних дозиметрів, і зобов`язалася виправити становище.

Як повідомляє «Газета.ру», оператор станції TEPCO зробив цю заяву після того, як співробітники станції висловили невдоволення. За даними компанії, на АЕС зберігалося приблизно 5 тисяч індивідуальних дозиметрів, які звуковим сигналом попереджають про наближення до небезпечного рівня опромінювання, але більшість із них вишли з ладу після потужного цунамі, що обрушився на станцію 11 березня.

Зараз у зоні відновлювальних робіт є всього лише 320 індивідуальних дозиметрів, при тому що в деякі дні на АЕС працюють до 800 людей. Тому, як повідомила адміністрація станції, вона пішла на зміну внутрішньої інструкції з проведення робіт.

Тепер у деяких випадках допускається, що дозиметр є лише у начальника, якщо він, наприклад, керує операціями в зонах із невисоким рівнем радіації. Це рішення не суперечить японському законодавству.

«Проте деякі співробітники висловили занепокоєння такою ситуацією, й ми ухвалили рішення видати дозиметри всім без винятку», – запевнив представник компанії.

Тим часом, для термінового відкачування води з надзвичайно високим рівнем радіації, що переповнила циркуляційні системи в турбінних залах чотирьох найбільш проблемних реакторів АЕС «Фукусіма-1», й такої ж води, що скупчилася в тунелях поблизу будівель енергоблоків, вирішено побудувати новий резервуар. Такий план, як пишуть японські ЗМІ, схвалено в Кабінеті міністрів Японії з урахуванням рекомендацій японських і американських експертів.

Детальне опрацьовування цього проекту вже розпочато, йдеться про перекачування 20 тисяч тонн води з високим рівнем радіації в нову споруду, яку належить побудувати на території станції. Цей же резервуар передбачається використовувати для фільтрації цієї води за допомогою спеціальних хімічних реагентів, після чого вона знову подаватиметься в системи реакторів. Такі технології має в своєму розпорядженні, як стверджують ЗМІ, французька компанія, чиї фахівці вже перебувають в Японії.

Одночасно розглядаються варіанти використання в районі АЕС морського танкера і великого плавучого резервуару – технічного острова. Проте вони поки не затверджені через недостатню глибину дна, а також через проблеми з відповідними причалами поблизу самої станції.

У п`ятницю японське Агентство з атомної та промислової безпеки спростувало поширені ним же дані про різке зниження вмісту ізотопів йоду-131 у морській воді біля АЕС «Фукусіма-1». Раніше агентство повідомило, що концентрація ізотопів йоду-131 біля АЕС помітно знизилася, проте «норма як і раніше перевищена в 2175 разів».

Тепер ця цифра буде скоригована, але поки невідомо в який бік. У четвер, за даними того ж відомства, цей показник перевищував встановлену місцевим законодавством межу в 4385 разів.