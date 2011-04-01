Мідь - кращий антисептик

Британські і американські учені в результаті своїх останніх досліджень спростували міф про унікальні властивості срібла як антисептика. Насправді, ніхто не збирається «Віднімати лаври» переможця мікробів у срібла, проте властивості цього металу перевершили мідь.

Фахівці з`ясували, що антисептичні показники міді є тривалішими і ефективнішими. До її властивостей проявляють високу чутливість кишкова і туберкульозна палички, грибки, стафілокок і віруси грипу.

Відповідно, очевидно, незабаром клініки почнуть переходити на мідні медичні інструменти.

likar.info