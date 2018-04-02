ТОП-5 весняних проблем із здоров'ям. Як позбавитися

Втома, сонливість, перепади настрою, блідий вигляд - ось вірні «супутники» першого весняного місяця.

Причин у такого стану кілька - це і гіповітаміноз, адже організм уже вичерпав накопичені за літо вітаміни, і різкі перепади атмосферного тиску, які б`ють по артеріального тиску. Тому ми вирішили розповісти про те, як допомогти своєму організму справитися з весняними проблемами, щоб повною мірою насолодитися довгоочікуваним потеплінням.

Гастрит

Вихід із зимового стилю життя дається нелегко органам шлунково-кишкового тратку. Насамперед тому, що взимку ми харчуємося важкою їжею, а з початком весни намагаємося переключитися на більш легкі, рослинні продукти. Організм тут же починає чинити опір, і з`являються ознаки гастриту: біль, дискомфорт і важкість, що виникають у верхній частині живота (частіше після їжі). Якщо не звернути на це увагу, може розвинутися виразка. Тому при цих симптомах зверніться до гастроентеролога. Він випише вам препарати, що блокують кислотність, і антибіотики (оскільки в загостренні гастритів винна бактерія Хелікобактер пілорі). З рецептів народної медицини можна порекомендувати олію з обліпихи (1 / 2 дес. ложка за півгодини до їди 5 разів на день, протягом 2-х тижнів) і настої квітів календули та кореня аїру (по 50 мл за годину до їди 4 рази на день ). Крім того, важливо пам`ятати, що негативні емоції - прямий шлях до хвороб шлунково-кишкового тракту. Тому не забувайте в цей період попити чай на основі м`яти і меліси.

Гіповітаміноз

Навесні багато хто з нас відчуває слабкість, швидку стомлюваність, зниження працездатності. Все це ознаки гіповітамінозу - браку вітамінів. На першому місці - дефіцит вітаміну С, на другому - групи В, на третьому - А. Щоб заповнити втрати аскорбінової кислоти, потрібно в день з`їдати на вибір: 300 г квашеної капусти, 3 апельсини, 5-6 мандарин, 1-2 ківі. Вітамін А постачають овочі помаранчевого і червоного кольору (наприклад, в день можна з`їсти 1 кг моркви, 1,5 кг солодкого перцю), жовток (3 шт.) і печінка (300 г). Вітаміну В1 багато в свинині, бобових, висівковому хлібі. Діти більше інших гіповітамінозів схильні до дефіциту вітаміну D (кальциферол). Це пов`язано з тим, що вони недоотримують вітамін з їжею і з тим, що не вистачає сонця. Справа в тому, що кальциферол нормально засвоюється тільки при наявності ультрафіолету. А цей вітамін регулює засвоєння кальцію і фосфору - головних будівельних мікроелементів кісток. В результаті у дітей розвивається рахіт - захворювання, що виявляється деформацією скелета. Є нестача вітаміну D в зимово-весняний період і у дорослих людей. У них стоншуються кістки, вони стають схильними до переломів, особливо в літньому віці. Цей стан називається остеопороз. Крім харчування (на кальциферол багаті молоко, масло, печінка тріски, риб`ячий жир), допомогти боротися з нестачею кальциферолу «і старий, і молодий» допоможе солярія або «синьої» лампи.

Поліноз

Вже зараз з`явилися котики, а зовсім скоро будуть перші квіти. Вся ця краса може викликати алергію. Тому, якщо ви алергік, готуйтеся до весняної «атаки» заздалегідь. Затягніть вікна марлею або поставте антимоскитні сітки, які потрібно щодня протирати вологою губкою; зволожуйте штори і фіранки; поставте в квартирі будь-які ємності з водою або використовуйте очисник повітря із зволожувачем. Після повернення додому приймайте душ і обов`язково мийте волосся. Промивайте носоглотку водою і змащуйте слизову носа дитячим кремом. Якщо у вас є домашні тварини, їх теж доведеться часто купати. На тривалі прогулянки виходьте після дощу, коли більша частина пилу прибита до землі. І перестаньте сушити білизну на балконі, адже пилок осідає і на ньому.

Тиск

Артеріальний тиск реагує на перепади атмосферного. А так як вони часто трапляються навесні, то може загостритися гіпотонія та гіпертонія, а також вегетосудинна дистонія. Щоб допомогти собі в цей період, постарайтеся висипатися. Також протягом дня контролюйте тиск, щоб він не перевищував 140-90 мм рт. ст. Якщо ж у вас знижений тиск - саме час зайнятися бігом, почати кататися на велосипеді або піти на заняття з фітнесу. Вечорами та гіпо-, і гіпертонікам можна приймати контрастний душ (але не пізніше 20.00) - він тренує судини.

Суха шкіра

У весняний період наш організм страждає через нестачу вітамінів. А на шкіру насамперед впливає дефіцит вітамінів групи В. Саме через нього у куточках губ з`являються виразки, а шкіра обличчя і голови починає сильно лущитися. Щоб заповнити нестачу вітамінів, їжте будь-які висівки (пшеничні, житні, ячмінні, рисові, гречані). Також шкіра сохне через втрату вологи. Щоб допомогти їй, випивайте щодня 1,5-2 літра звичайної, негазованої води. Також протягом дня, особливо якщо ви працюєте в офісі, де повітря пересушене, розпилюйте термальну воду. А ввечері протирайте шкіру обличчя липовим настоєм. Щоб його приготувати, 1 ст. л. сушених квітів липи залийте окропом. Через 10-15 хвилин воду злийте і додайте в неї крапельку меду. Протріть обличчя за допомогою ватного тампону, а шкіра нехай висохне сама. Потім нанесіть легке зволожуючий засіб. Для сухої шкіри використовуйте крем з оливковою олією. На змішану і нормальну шкіру слід наносити легкий крем, на основі гіалуронової кислоти або гліцерину. А для жирної досить легкого гелю.

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