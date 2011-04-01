Землетрус магнітудою 5,9 стався сьогодні на Криті

Землетрус магнітудою 5,9 стався сьогодні на грецькому острові Крит, повідомляє РІА Новости» з посиланням на глобальний моніторинг Геологічної служби США (USGS).

Епіцентр землетрусу знаходився в 122 кілометрах на північний схід від міста Іракліон на Криті й у 350 кілометрах на південний схід від Афін.

Повідомлень про потерпілих і матеріальну шкоду поки що не надходило.

Жителі Каїра відчули невеликі підземні коливання. Цю інформацію підтвердили жителі відразу кількох районів єгипетської столиці.