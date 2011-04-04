Кухонний рушник - ворог здоров'я

Звичайний кухонний рушник, лежачи поряд з раковиною, може стати справжнім вбивцею. У 9 з 10 рушників таять в собі небезпечний рівень мікробів, що викликають розлади шлунково-кишкового тракту, показало британське урядове дослідження. З цього експерти зробили висновок: багато людей більше ризикують отруїтися, використовуючи рушники, ніж, харчуючись в закладах громадського харчування, пише The Independent.

Британське Агентство по охороні здоров`я спеціально перевірило в ресторанах кухонні рушники і з`ясувало: 56% з них містили кишкову паличку і організми, що викликають лістеріоз.

До речі, аналіз 100 кухонних рушників, якими користувалися удома, виявив ще вищий рівень небезпечних бактерій. У зв`язку з чим експерти радять регулярно прати рушники і не залишати їх поряд з раковиною.

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