Нові методи лікування запалень легенів у дітей

Хронічне захворювання легенів. Такий діагноз ставиться багатьом дітям. З приводу лікування даного захворювання немає єдиної думки. Чим і як лікувати: пігулками, інгаляціями, ваннами?

Діти легко застуджуються, захворюють і деякі практично не бувають здоровими. Постійні головні болі, швидка стомлюваність, відставання у фізичному розвитку можуть бути причинами запалення легенів.

Тимчасове поліпшення після лікувального масажу, перебування в санаторії – це не вихід.

Потрібно знайти причину хронічного захворювання легенів. Не виключається і спадковий чинник.

Нові методи діагностики точніші. Введення в легені контрастної речовини за допомогою нових методів: комп`ютерної томографії, бронхографії, бронхоскопії переноситься дітьми легко.

Бронхографія дозволяє побачити на знімку найдрібніші уражені ділянки легень.

Торакоскопія – операція, при якій робляться надрізи величиною в 5мм, вводиться телескоп, що дозволяє хірургові бачити на екрані те, що він оперує. Такі операції тривають близько години, віддаляється неробоча, інфікована частина легені. Діти подібні операції переносять легко.

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