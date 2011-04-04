Який тиск небезпечніший - високий чи низький?

Протягом доби тиск трохи коливається навіть у здорових людей. Порушення апарату, що регулює судинний тонус, є однією з причин цього. На грунті інфекційних захворювань, виразки, авітамінозу може розвиватися гіпотонія. У більшості це відноситься до людей середнього віку.

Гіпотонія до старості може перейти в гіпертонію. З віком на стінках судин відкладається шар холестерину. За словами лікарів, перепади тиску небезпечніші за все - від низького до високого і навпаки. Якщо є такі перепади, слід терміново звернутися до лікаря і пройти повне обстеження.

Вчені рекомендують пити гіпертонікам зелений чай, а гіпотонікам чорний солодкий чай. Вранці добре пити воду зі соком лимона, а також пити склянку соку зі свіжих фруктів перед обідом - це тонізує обмін речовин. Можна з`їдати в день по часточці шоколаду.

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