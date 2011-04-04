Чим корисний дивосил

Цілющі властивості дивосила високого були відомі ще з глибокої старовини. І у нас, на Русі, вважалося, що виліковує він від найважчих хвороб і додає життєвих сил. Основний напрям лікувальної дії дивосила – це поліпшення роботи шлунку і кишечника. Застосування даної лікарської рослини показане при млявому травленні, відсутності апетиту, недостатній масі тіла.

Доведено, що препарати, одержані з витяжки коріння дивосила, загоюють навіть виразку, регулюють перистальтику кишечника, зміст пепсину і соляної кислоти в шлунку. Під впливом дивосила посилюється кровообіг в слизистій оболонці шлунково-кишкового тракту, нормалізується перистальтика кишечника і його секреторна активність.

Основну лікарську цінність має не наземна частина рослини (хоча іноді застосовують і листя, і його жовті, схожі на соняшник, квіти), а кореневище з корінням.

Застосовують настій або відвар дивосила при всіх захворюваннях дихальних шляхів. Це прекрасний протизапальний і відхаркувальний засіб. У комплексній терапії лікування бронхіту, пневмонії, катару, трахеїту і навіть туберкульозу ця лікарська рослина має виражений відхаркувальний ефект і прискорює відходження слизу.

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