Біля берегів Індонезії стався землетрус

На півдні індонезійського острова Ява стався потужний землетрус магнітудою 6,7.

Як передає РІА «Новости», за даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився за 412 кілометрів від індонезійської столиці Джакарти. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 24 кілометри. Індонезійські сейсмологи переглянули магнітуду землетрусу до 7,1.

Даних про потерпілих і збитки поки що не надходило. Тихоокеанський центр попередження цунамі зняв попередження про загрозу стихії біля берегів Індонезії і в Індійському океані.

У 2004 році біля східного берега індонезійського острова Суматра 26 грудня стався один з найсильніших і руйнівних землетрусів в сучасній історії. Приливна хвиля, викликана цим землетрусом магнітудою 8,9, обрушилася на побережжі Шрі-Ланки, Індії, Індонезії, Таїланду, Малайзії. Загальна кількість жертв у постраждалих від цунамі країнах досі точно не відома, проте, за різними даними, загинуло близько 230 тис. чоловік.