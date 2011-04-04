Витік радіації з «Фукусіми-1» може тривати кілька місяців

Витік радіоактивних речовин з японської атомної електростанції «Фукусіма-1» може тривати протягом кількох місяців, заявив у неділю на прес-конференції генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО, передає ІТАР-ТАСС.

За його словами, «жителі небезпечної зони навколо АЕС протягом певного часу не зможуть повернутися до своїх домівок».

На даний момент японський уряд евакуював жителів 20-кілометрової зони навколо «Фукусіми-1» і порекомендував без крайньої необхідності не виходити на вулицю тим, хто живе у межах 30-кілометрової зони від станції.

Раніше агентство ядерної безпеки Японії вимагало від уряду розглянути питання про розширення зони відчуження навколо АЕС «Фукусіма-1».