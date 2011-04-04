Червоний перець - для росту волосся

У настоянці червоного перцю міститься капсаіцин - пекуча речовина, яка чинить дратівливу дію на периферичні нервові закінчення, збільшуючи притік крові до ураженої ділянки. За рахунок подразнення волосяних фолікулів волосся дійсно починає швидше рости, але стан здоров`я волосся настоянка ніяк не покращує. Щоб підсилити ефект, після втирання настоянки накрийте голову плівкою і надіньте теплу шапочку. До речі, користуватися настоянкою потрібно з обережністю. По-перше, наносити її потрібно саме на коріння, а не на саме волосся - інакше воно стане сухим і його доведеться довго відновлювати. По-друге, використовувати настоянку можна не частіше за 1-2 рази в тиждень, втираючи невелику кількість, інакше можна одержати опік шкіри голови. А по-третє, забарвлене волосся після використання настоянки починає «линяти».

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