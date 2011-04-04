Кількість жертв землетрусу в Японії - понад 28 тисяч

Кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті руйнівного землетрусу і цунамі, що виник за ним, у Японії перевищила 28 тисяч людей, передає РІА “Новости” з посиланням на телеканал NHK.

Згідно з останніми даними японської поліції, жертвами стихії стали 11 тисяч 734 людини. При цьому у списках зниклих безвісти вважаються 16 тисяч 375 людей.

Руйнівний землетрус стався на північному сході Японії 11 березня, викликавши цунамі заввишки понад 10 метрів. Після землетрусу і цунамі на АЕС "Фукусіма-1" сталася серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. На АЕС було зафіксовано декілька витоків радіації. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у низці районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також в продуктах харчування. Зараз зона відчуження навколо АЕС "Фукусіма-1" становить 20 кілометрів, а жителям у радіусі 30 кілометрів від станції рекомендовано залишити свої будинки.