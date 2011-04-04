У Болгарії народилася дитина з рекордною вагою

Малюк з рекордною вагою - 7100 грам, народився в п`ятницю в місті Бургас в Болгарії.

Як повідомило Болгарське телеграфне агентство, хлопчик ростом 55 см народився після операції у жінки, яка страждає діабетом. Саме високий вміст цукру в крові матері, на думку медиків, і став причиною рекордних показників новонародженого. Міглі, так назвали дитину, вагою 7100 грам - абсолютний чемпіон Болгарії.

Попереднє досягнення належало іншому малюкові вагою 6,05 кг і зростом 57 см, який народився у місті Помор`я в січні.

ami-tass.ru