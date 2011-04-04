У Болгарії народилася дитина з рекордною вагою
13:15, 04 квітня 2011Зарубіжні новини
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Мати хвора на діабет
Малюк з рекордною вагою - 7100 грам, народився в п`ятницю в місті Бургас в Болгарії.
Як повідомило Болгарське телеграфне агентство, хлопчик ростом 55 см народився після операції у жінки, яка страждає діабетом. Саме високий вміст цукру в крові матері, на думку медиків, і став причиною рекордних показників новонародженого. Міглі, так назвали дитину, вагою 7100 грам - абсолютний чемпіон Болгарії.
Попереднє досягнення належало іншому малюкові вагою 6,05 кг і зростом 57 см, який народився у місті Помор`я в січні.
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