Ці ліки призводять до імпотенції

Тому, хто щодня ковтає болезаспокійливі, швидше за все, рано чи пізно доведеться приймати пігулки для зміцнення ерекції, оскільки популярні аналгетики призводять до імпотенції, повідомляється на сайті газети Die Welt.

За оцінкою експертів, близько 4,5 млн чоловіків у Німеччині мають проблеми з ерекцією. До фізичних причин, таких як склероз судин, діабет, зайва вага або куріння, додаються психічні подразнювачі. У віковій групі до 35 років переважають стрес і депресії.

Вчені наголошують - до слабкої ерекції або втрати лібідо призводять численні ліки. Майже всі препарати, які використовуються лікарями від високого тиску (бета-блокатори, інгібітори АПФ або антагоністи кальцію), негативно позначаються на ерекції. Антидепресанти або інші психотропні засоби можуть призвести до порушення еякуляції або втрати лібідо.

Однак у першу чергу викликати імпотенцію можуть медикаменти, які порушують чоловічий гормональний баланс, повідомляє Journal of Sexual Medicine. Це стосується фінастериду і дутастериду - препаратів, які використовуються для лікування передміхурової залози. Фінастерид під найменуванням "Пропес" застосовується також для лікування передчасного облисіння.

Аналгетики також можуть призвести до порушень ерекції. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в Journal of Urology. Згідно з цими даними, 35% всіх чоловіків, які регулярно - тричі на день п`ять днів на тиждень протягом 100 днів - приймали аналгетики, скаржилися на проблеми з ерекцією. Всі ці чоловіки приймали так звані нестероїдні антиревматикі.

До них належать такі болезаспокійливі засоби, як ібупрофен, диклофенак, напроксен, піроксикам, а також ацетилсаліцилова кислота, що міститься в аспірині. Учені поки не можуть пояснити виявлений зв`язок між прийомом болезаспокійливих засобів і настанням проблем з ерекцією.

ami-tass.ru