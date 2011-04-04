Ракові клітини не люблять Сонця?

Німецький учений, засновник німецького Фонду попередження хвороб і інформаційної підтримки здоров`я Йорг Шпітц написав книгу "Ракові клітини не люблять Сонце", в якій вимагає переглянути ставлення до вітаміну D, який утворюється в організмі під дією сонячних променів, пише Der Standard."Сонце не викликає рак, а навпаки, захищає від нього", - заявляє учений.

У своїй книзі Шпітц прямо спростовує поширену думку, що сонячні промені сприяють зростанню злоякісних пухлин. "Сонячне світло є профілактикою і навіть засобом проти раку, - заявляє він. - Ракові клітини можуть утворюватися і розмножуватися, тільки якщо в організмі не функціонують контрольні механізми. Вітамін D найістотнішим чином підтримує ці процеси - причому на всіх стадіях розвитку раку". Він закликає уникати демонізації сонця, проте також тривалої дії прямих сонячних променів.

Шпітц вважає великою помилкою контакти з сонцем винятково під час літньої відпустки і виступає за регулярне перебування на сонці щодня приблизно по 15 хвилин.

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