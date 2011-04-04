У Росії - 20 тис. сіл "без жителів"

У Росії за 8 років кількість населених пунктів "без жителів" збільшилася майже до 20 тис.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив керівник Росстату Олександр СУРІНОВ, підбиваючи перші підсумки всеросійського перепису, що пройшов у жовтні 2010 року.

«У нас зросла кількість сільських населених пунктів, де немає населення. Якщо в минулий перепис у нас було більше 13 тис. таких населених пунктів, то зараз результати перепису зафіксували 19,4 тис. – це істотне збільшення», - сказав О.СУРІНОВ.

Він зазначив, що також збільшилася кількість населених пунктів, де проживає менше 10 осіб – із 34 тис. до 36,3 тис.

За його словами, за 8 років населення Росії зменшилося на 2,2 млн. осіб і становить 142 млн. 905,5 тис. осіб.

«Все це прогнозувалося, й експерти розуміли, що інших результатів бути не може», - сказав він.

О.СУРІНОВ зазначив, що в Росії проживає жінок більше на 10 млн., ніж чоловіків. Також зберігається незначна тенденція до урбанізації населення. Так, кількість міського населення збільшилася на 0,3%.

Керівник Росстату повідомив, що продовжується відплив населення з Далекого Сходу та Сибіру. При цьому продовжує збільшуватися кількість жителів Центрального федерального округу, перш за все за рахунок Москви та Санкт-Петербурга, а також республік Північного Кавказу.

За його словами, результати перепису продовжують аналізувати, і їх буде оприлюднено пізніше.