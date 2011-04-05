Чому ноги зводять судоми

Залежно від причини судоми можуть бути епізодичними, випадковими – спазми. У деяких хворих вони з`являються або посилюються при дії зовнішніх подразників (раптовому гучному звуці, уколі тіла голкою), при зловживанні алкоголем. Судома може бути в одному м`язі або охоплювати групу м`язів.

Раптова судомна напруга м`язів (тонічна судома) може продовжуватися якийсь час (зазвичай хвилину) і часто супроводжується різким болем. Така судома частіше виникає в литковому м`язі після тривалої ходьби, а також під час плавання у цілком здорової людини.

Якщо судома виникла під час плавання, слід припинити рухи ногами і провести розгинання стопи за допомогою здорової стопи. Судорожне скорочення (спазм) м`язів голосової щілини, яке може бути викликане дратівливими газами, запахами, нерідко приводить до припинення дихання. Спазм м`язів артеріальних судин різних органів викликає порушення живлення і зміну функцій цих органів (наприклад, мозку, серця і ін.). Спазм м`язів викликає раптовий напад болів (коліки).

Зазвичай судоми – симптом захворювання, тому необхідно звернутися до лікаря для встановлення їх причини і лікування.

Загальні судоми з непритомністю – симптом епілепсії. При появі судом потрібно терміново викликати лікаря. До його приходу необхідно створити спокійну обстановку. Укласти хворого, щоб він міг розслабити м`язи. Якщо порушено дихання, необхідно забезпечити притік свіжого повітря або дати кисень з кисневої подушки. У спекотну погоду, щоб запобігти зневодненню організму, дають пити холодну воду, в яку додана куховарську сіль (1 ч. ложка солі на літр води).

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