Токсини допоможе вивести журавлинний морс, мінералка і пряний сік

Втома, блідий колір обличчя, тьмяне волосся, висипання — такі сигнали дає організм, коли йому вже важко впоратися з переробкою токсинів. І найчастіше це відбувається саме навесні. Адже взимку багато хто з нас зловживав консервами, солодощами і іншим сміттям гастронома. Та і сидячий спосіб життя — бич зимового періоду — не допомагає нашій системі виділення повноцінно справлятися зі своєю функцією (нагадаємо, що саме заняття спортом — відмінна профілактика закрепів).

Проте, відчуваючи, що час б почиститися, ми часто відкладаємо цю справу на потім. Адже готувати настої з різних травичок, пити касторку або робити клізму — не найприємніші заняття. Крім того, деякі очисні процедури можуть, як виявляється, завдати шкоди нашому здоров`ю. «Головний припис до проведення клізми — закрепи, при яких неефективні послаблюючі, — вважає гастроентеролог Сергій Ткач. — Тому тільки якщо після прийому проносних немає ефекту, лікарі вирішують «клізмитися». Якщо ж кишечник функціонує нормально, то клізми призначати небажано, оскільки це може привести до звикання: вже через місяць таких регулярних чищень через рефлекторне порушення роботи товстої кишки людина вже не може випорожнитися природним способом, а тільки після клізми». Крім того, промивки кишечника можуть викликати дисбактеріоз і порушення процесу травлення (адже вимиваються не тільки погані, але і хороші представники мікрофлори).

Але ставити хрест на генеральному прибиранні свого організму не варто. Його можна провести, по-перше, безболісно, по-друге, не напружуючись, по-третє, із задоволенням. Як це зробити, нам розповів дієтолог медцентру «Юстас» Борис Скачко.

ЯК ДОПОМОГТИ ОРГАНІЗМУ 1. Їмо смачно

Наймогутніше очищення — це 5-разове харчування смачною їжею. Річ у тому, що несмачна їжа не перетравлюється як слід і у результаті просто гниє, створюючи грунт для розвитку патогенних бактерій. Крім того, вона не сприяє виробленню шлункового соку, а він бере участь в очищенні організму. Якщо при несмачному харчуванні ми виробляємо півлітра соку, то смачні страви, які апетитно виглядають і ретельно пережовуються, викликають вироблення півтора літрів. А якщо ви до того ж насолоджуєтеся смачною їжею 4—5 разів на добу, очищення проходить краще.

2. П`ємо мінералку

Залежно від складу, мінеральні води мають різний ефект. Наприклад, гідрокарбонатні («Лужанська», «Боржомі», «Поляна Квасова») сприяють видаленню слизу з шлунково-кишкового тракту, збільшують секрецію ферментів підшлункової залози і виділення жовчі, виводять зайвий холестерин з крові. Хлоридні («Миргородська», «Моршинська», «Куяльник») підсилюють вироблення шлункового соку, мають послаблюючу дію. Всі описані ефекти сприяють очищенню організму. Але перед тим, як зупинитися на тій або іншій мінералці, потрібно визначитися зі своєю кислотністю. При підвищеній (як правило, супроводжується посиленим апетитом) підійдуть гідрокарбонатні води, при зниженій (апетит понижений) — хлоридні. І ще один момент: мінеральні води дуже підсилюють здатність виділення нирок, тому, щоб разом з шкідливими речовинами з організму не вимивалися і корисні мікроелементи, при прийомі мінералки треба добре і різноманітно харчуватися.

3. «Соковито» снідаємо

Вранці в очисних цілях можна готувати такий сік: 200 г моркви, по 20 г коріння петрушки і селери. Чому саме такий склад? Річ у тому, що пряний сік селери і петрушки викликає прилив крові до органів малого тазу, за рахунок чого нирки активніше працюють, і посилюється сечовиділення, а значить, активніше виводяться токсини (бонус — у чоловіків підвищується потенція). Морквяний же сік просто виконує роль рідини — щоб ниркам було над чим працювати, тому що сік селери і петрушки у великих об`ємах протипоказаний. Та і випити його багато ви не зможете. До речі, морквяний сік багатий вітаміном А, який має протизапальний ефект. Такий сік краще не пити жінкам під час критичних днів, тим, хто страждає гемороєм і простатитом: він збільшує прилив крові до органів малого тазу, а тому можуть виникнути загострення.

4. Запиваємо сир журавлинним морсом

У журавлині є така речовина, як урсулова кислота, яка, м`яко подразнюючи печінку і нирки, підсилює їх здатність виділення. Більш того, вона ще і виконує роль антибіотика, фактично дезинфікуючи обидві системи.

Щоб ще більше підсилити роботу печінки, журавлинний морс оптимально пити з сиром. У ньому міститься амінокислота, яка покращує детоксикаційну функцію печінки. Звичайно ж, важливо правильно готувати цей напій. Візьміть 1-1,5 скл. ягід журавлини, відіжміть сік і поставте його в холодильник. До макухи додайте 300—400 мл води, на смак декілька ложок цукру. У жодному випадку не мед, тому що він при нагріванні стає канцерогеном. Ось цю одержану суміш потрібно варити протягом 30—40 хвилин. Після того, як відвар остигне, додаєте в нього сік. І можна приймати такий напій з сиром 1 раз на день. Враховуючи, що журавлинний морс м`яко тонізує, то його не можна споживати перед сном, бажано з 13 до 15 год., оскільки в цей час нирки працюють найактивніше.

Для профілактичного очищення достатньо так полуднувати 1—2 рази в тиждень. Якщо ж є проблеми з нирками або печінкою, то тоді 2 тижні підряд щодня. А потім впродовж місяця кілька разів в тиждень.

Кому не варто приймати журавлинний морс? Ти, хто страждає гострим гастритом і виразковою хворобою. Кислоти, що містяться в ньому, можуть викликати загострення. Щоб цього не відбулося, можна до макухи разом з цукром додати і крохмаль. Вийде кисіль, до застосування якого ніяких протипоказань не немає.

segodnya.ua