Як лікувати судоми

* Береза (бруньки). 2 ч. ложки березових бруньок заварити як чай в 1 скл. кип`ятку. Настояти, випити за 2 дні в 3 прийоми.

* Гірчична олія. При зведенні судомою м`язів рук і ніг натирати хворі місця гірчичною олією.

* Мед. Приймати по 2 ч. ложки меду за кожним прийомом їжі. Зазвичай курс лікування триває протягом тижня.

* Ромашка аптечна. 4 ст. ложки сухих квіток ромашки аптечної залити 1 скл. кип`ятку; прокип`ятити протягом 10 хв.; процідити. Приймати по 1/3 скл. 3 рази на день після їжі.

* Сургуч. При судомі в руці треба узяти в цю руку паличку сургучу. Можна узяти шматок заліза (але не сталі або чавуну).

* Укол шпилькою. Позбавитися судоми можна, якщо зведений м`яз вколоти шпилькою або чим-небудь гострим.

* Часник (масляний настій). Головку часнику середніх розмірів розтовкти в кашку; покласти її в скляну банку і залити 1 скл. нерафінованої соняшникової олії. Поставити в холодне місце на 1 добу. Приймати по 1 ч. ложці часникової олії в суміші з 1 ч. ложкою свіжовичавленого соку лимона 3 рази на день за півгодини до їжі. Курс лікування від одного до трьох місяців; потім зробити перерву на 1 місяць і повторити курс лікування.

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