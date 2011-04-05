Хом’ячок врятує дитину від агресії

У подарунок учні початкових класів від держави повинні одержати хом`яка. Таке рішення було ухвалене представниками Комітету з розвитку підлітків. Вони стурбовані тим, що діти стають дуже жорстокими. На думку педагогів, з раннього дитинства дитина сама собі надана.

Часто її друзями стають віртуальні герої. З віком багато якостей (турбота, дружба, доброта) у дитини зникають. На думку психологів, домашні тварини допоможуть у вирішенні цієї проблеми. Не багато сімей можуть утримувати в квартирі кішку або собаку, тому вирішили кожній дитині подарувати хом`яка.

Хом`яки прості і невибагливі. На думку психологів, діти зможуть приділяти вихованцям увагу особливо тоді, коли мало уваги їм приділяють дорослі. Самостійно діти можуть доглядати за тваринами у віці 7-10 років.

Батьки повинні прищепити дитині обов`язки по догляду за вихованцем.

newsland.ru