Чому антидепресанти даремні

Більше половини людей, що приймають антидепресанти, не мають поліпшень психологічного здоров`я. Американські психотерапевти медичної школи Файнберг при Північно-західному університеті знайшли причину такої закономірності: на їх думку, часто діагноз депресії спрощується, а ліки направлені на лікування зовсім не причини. Лікарі стверджують, що в більшості випадків антидепресанти лікують стрес, але не депресію.

Існуючі на фармацевтичному ринку препарати від депресії направлені на стимулювання нейромедіаторів гормонів серотоніна, норепінефрина і допаміна. Проте клініцисти знайшли переконливі докази, що депресія фактично починається у вищому нервовому ланцюзі подій в мозку. Біохімічні процеси, що зрештою розвивають хворобу, починаються в розвитку і функціонуванні нейронів, пояснюють неврологи. Тобто багато ліків роблять упор на наслідок, а не причину депресії.

Із загальної кількості більш як 30 тис. генів було виявлено 254 гени стресу і 1275 генів депресії, з перетинами тільки між п`ятьма генами.

ami-tass.ru