Карієс - заразне захворювання

Всім відомо, що карієс викликають хвороботворні бактерії, які залишаються в зубах після прийому їжі.

Раніше вважалося, що ця хвороба строго індивідуально виникає у кожного окремо. Тільки днями стало відомо про те, що карієс заразливий! Американські дослідники з Коліфорнійського університету опублікували 27 березня доповідь про те, що бактерії, що викликають карієс, можуть передаватися від людини до людини, подібно до того, як передаються бактерії при грипі.

Найпоширенішими збудниками карієсу є Streptococcus mutans, а понад усе до їх атак схильні дитячі зуби. Діти можуть заразитися від будь-якої людини, яка сама страждає карієсом. Наприклад, від матері, коли вона облизала соску або ложку дитини. Карієс передається також і при поцілунках. Для того, щоб не заразитися карієсом, необхідно дотримуватися особистої гігієни. Почастіше використовувати жувальну гумку і зубну нитку. Відкриття вже викликало ажіотаж серед стоматологів всього світу.

newsland.ru