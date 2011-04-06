Кава і бутерброд - вбивча комбінація

Багато людей вважають за краще починати ранок з чашки кави і бутерброда. Тим часом, дослідники з Університета Гельф упевнені: подібна комбінація завдає критичного удару по здоров`ю людини. Вони провели експеримент і встановили, що вживання кави після жирної їжі або фастфуду здатне підвищити цукор в крові здорової людини до показників хворого діабетом.

Раніше було вже відомо, що жирні продукти провокують стрибки в рівні цукру. Проте, виявилось, поєднання кави і подібних продуктів подвоює негативний ефект. Просто насичені жири не дають легко вивести цукор з крові. Кава ж, навіть якщо випити її після декількох годин після прийому їжі, ще більше ускладнює процес. Тобто ефект від жирної їжі зберігається досить довгий час.

Якщо цукор довгий час залишається в крові, це недобре для здоров`я. У зв`язку з чим, вони рекомендують утримуватися від кави в суміші з жирною їжею.

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