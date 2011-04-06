Витікання радіоактивної води з «Фукусіми-1» повністю зупинено

Ліквідаторам аварії на АЕС «Фукусіма-1» вдалося повністю зупинити витікання радіоактивної води з резервуарів пошкоджених енергоблоків.

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на агентство «Кіодо».

У вівторок у пошкоджений резервуар був закачаний спеціальний розчин, який мав був заповнити тріщини і тим самим зупинити витікання.

Раніше для визначення місць протікання в резервуари був доданий фарбник білого кольору.

Після руйнівного землетрусу 11 березня і викликаного ним цунамі, на АЕС "Фукусіа-1" відмовила система охолодження об`єкті був введений режим НС. Згодом на кількох енергоблоках сталися вибухи, що спричинило викидання радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морській і питній воді і в продуктах харчування.