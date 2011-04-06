Церковні пахощі знімають депресію

Духовні наставники протягом багатьох тисячоліть стверджували, що запах пахощів корисний для очищення душі, а також необхідний для створення необхідного для спілкування з Богом настрою. Сьогодні біологи заявляють, що пахощі також корисні і для розвитку мозкової діяльності.

Міжнародна команда учених з Університету Джона Хопкинса і Єврейського університету в Єрусалимі в своєму дослідженні описує, як пахощі, що горять, з босвеллії (рослини, з якої добувають ладан) активізують іонні зв`язки в головному мозку для полегшення загального неспокою і депресії. Дослідження може привести до створення абсолютно нових натуральних антидепресантів.

«Не дивлячись на інформацію із стародавніх писань, вплив пахощів на психологічну активність ніколи не вивчався», – сказав один із співавторів дослідження Рафаель Мечулем. «Більшість сучасних прихожан вважають, що пахощі в церквах мають виключно символічне значення. Проте, провівши ряд дослідів, під час яких ми піддавали мишей дії ладану, наша команда виявила, що цей специфічний запах знижує рівень неспокою і веде до полегшення депресивних станів», – додав учений.

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