Спів знижує тиск

Спів здатний знизити кров`яний тиск людини, вважають учені. Відкриття було зроблене завдяки 76-річній пацієнтці, артеріальний тиск якої різко знизився, коли перед операцією вона заспівала декілька релігійних пісень.

До цього у жінки була гіпертензія, і лікарі не могли приступити до лікування від колінного остеоартриту, оскільки необхідні процедури включали хірургічне втручання, повідомляють Подробиці з посиланням на The Times of India.

Традиційна терапія передопераційної гіпертензії, за словами лікарів, включає лікарську терапію на базі сечогінних, бета-блокаторів, блокаторів кальцієвих каналів. Ці препарати використовуються для зниження кров`яного тиску до норми, необхідної для проведення хірургічної операції. Проте деякі пацієнти не реагують на подібні процедури.

Саме для таких людей важлива альтернативна терапія гіпертензії. Один з авторів дослідження, проведеного в Гарвардській медичній школі в Бостоні, також відзначив, що прослуховування музики допомагає знизити тиск, зменшити стрес і тривогу перед операцією.

focus.ua