6 продуктів для здоров'я мозку

Експерти стверджують, їжа з високим вмістом протиокисників і жирних кислот омега-3 може поліпшити здоров`я мозку і пам`ять. Від фруктів до риби, ось шість продуктів харчування, які згідно з результатами різних досліджень, можуть оживити вашу сіру речовину.

Волоський горіх

Плід його навіть за зовнішнім виглядом нагадує будову мозку людини. Таким чином, може бути, Природа Мати, повідомила нам, для чого корисні волоські горіхи. Насправді, в ході проведених досліджень було виявлено, що раціон харчування, в який додавали всього 2% волоських горіхів, гальмував ознаки старіння в мізках старих щурів і поліпшував здатність мозку функціонувати і обробляти інформацію.

А миші з хворобою Альцгеймера продемонстрували поліпшену здатність навчання, пам`яті та координацію рухів після того, як їх почали годувати горіхами.

Горіхи містять велику кількість протиокисників, які, на думку, деяких дослідників, можуть запобігти ушкодженню мозкових клітин ДНК, що зумовлюють вільні радикали в нашому організмі.

Морква

Морква давно відома своїми корисними властивостями для очей, а тепер, як виявилося ще й для мозку. Морква має високий вміст лютеоліну (luteolin), який сприяє зменшенню дефіциту пам`яті пов`язаного з віком і запаленнями у мозку.

У дослідженні, у мишей, в раціон яких додавали кожен день 20 міліграмів лютеоліна, зменшилося запалення в мозку. Вчені також повідомили, що компонент відновлював пам`ять старих мишей до рівня молодих тварин. Оливкова олія, перець і селера також багаті на лютеолін.

Ягоди

Поповнити свій раціон деякими багатими на вітаміни ягодами буде непоганою ідеєю, якщо ви хочете поліпшити свою пам`ять.

Один аналіз, опублікований в 2010 у журналі Agricultural and Food Chemistry, виявив, що після 12 тижнів щоденного вживання чорничного соку, у дев`яти людей похилого віку, які почали відчувати проблеми з пам`яттю, покращилися здібності навчання на відміну від групи людей аналогічного віку, що не вживали сік. У респондентів, які п`ють чорничний сік також спостерігалося скорочення симптомів депресії.

А в повідомленні 2009 року в Журналі Харчування, дослідники розповіли про те, що такі фрукти як, наприклад, чорниця і суниця, які багаті на пртиокисники, можуть зменшувати тип напруги в клітинах пов`язаного зі старінням і збільшувати сигналізуючі можливості в мозку.

Риба

Незважаючи на те, що недавні дослідження показали, що риб`ячий жир в щоденному раціоні харчування не може уповільнити розумовий спад у людей з хворобою Альцгеймера, інші дослідники настійно твердять, що вживання риби багатої на жирні кислоти омега-3 сприяє гальмуванню розумового спаду, який приходить з віком .

Аналіз виявив, що люди 65 років і старше, які їли рибу не менше двох разів на тиждень, протягом шести років вирізнялися зменшеним на 13% розумовим спадом, порівняно з людьми, які не їли рибу регулярно. Риба також містить багато вітаміну B12, здатного захистити від розвитку хвороби Альцгеймера.

Кава і чай

Кава і чай мають більш ніж просто бадьорливий ефект; науковими дослідженнями доведено, що вони можуть уберегти від хвороби Альцгеймера і поліпшити пізнавальну функцію.

Аналіз 2010 року, опублікований у журналі Journal of Alzheimer `s Disease виявив, що коли дослідники давали каву з кофеїном мишам генетично створеним, для розвитку в них хвороби Альцгеймера, розвиток хвороби або було знижено, або ніколи не виникав. Грунтуючись на таких результатах, учені вважають, що кава, в кінцевому рахунку, могла б послужити як терапевтичний засіб для людей з хворобою Альцгеймера.

Чай теж показав захисні властивості для мозку. Любителі чаю давали кращі результати в тестах на пам`ять та обробку інформації, ніж це робили люди, що не п`ють чай.

Шпинат

Зелений листяний овоч наповнений вітамінами C і E, які, як показали дослідження, сприяють поліпшенню пізнавальних здібностей. Дослідження 2000 року на прикладі щурів, продемонстрували, що добавка вітаміну E призвела до збільшення на 500-900% мозкової і нервової тканини протягом восьмимісячного періоду, а також до збільшення вироблення дофаміну в мозку, гормону "задоволення", який регулює потік інформації в інші частини мозку.

globalscience.ru