Японія запросила на «Фукусіму» ліквідаторів з усього світу

Компанія-оператор TEPCO запросила на японську АЕС «Фукусіма-1» ліквідаторів з усього світу, зокрема з Чорнобиля.

Як повідомляється на сайті газети «Сегодня», за день роботи на «Фукусімі» обіцяють 5 тис. дол.

Тим часом українські чорнобильці не впевнені, що зможуть прийняти пропозицію TEPCO. «Всі, хто дожив до сьогоднішнього дня, - віком від 60 років. Всі перенесли по кілька операцій. У мене і моїх знайомих вже немає сил навіть батьківщину свою захищати в разі чого, яка тут Японія», - зазначив голова відділення Чорнобильської партії Дніпровського району Києва Анатолій АНТОНЮК.

Але, найімовірніше, пише газета, все ж таки знайдуться бажаючі допомогти на «Фукусімі». Адже українські фахівці не раз висловлювалися про те, японцям не вистачає досвіду. «З перших хвилин Україна дала свої рекомендації щодо ліквідації аварії на «Фукусімі», але з нами ніхто не зв`язався. Вони думали, що самі справляться. Безперечно, японці будуть опромінені і без допомоги не справляться», - розповіла «Сегодня» експерт Нацкомісії з радіаційного захисту населення України Наталія ПРЕОБРАЖЕНСЬКА.