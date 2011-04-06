Хміль продовжить молодість

Іспанські учені з`ясували, що хміль уповільнює старіння організму. Він сприятливо впливає на метаболізм клітин, знижує рівень холестерину, тим самим запобігаючи серцево-судинним захворюванням. Хміль блокує вікові патології.

Хміль містить в собі також і заспокійливі речовини, оскільки одна з його складових — метилбутинол, на основі якого роблять снодійне.

Препарати, що містять в своєму складі хміль, призначають при порушеннях сну, підвищеній нервовій збудливості.

Настоянку з шишок хмелю застосовують для попередження і лікування багатьох недуг, так, настоянка хмелю допомагає при безсонні, неврастенії, нервовому збудженні, при істерії, епілепсії, невралгіях. Корисні властивості хмелю використовуються при головному болі, запамороченні, кардіоневрозах з нападами серцебиття, при підвищеній статевій збудливості.

inmoment.ru