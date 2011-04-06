Лайка руйнує ДНК

Спричинення болю словами і лікування за допомогою слів мають наукове пояснення. Американські медики, зокрема, встановили, що фізичний і душевний біль активізує в мозку однакові зони. Це підтвердив експеримент за участю добровольців, активність мозку яких при різних діях на них контролювалася за допомогою МРТ.

Українські медики і учені запевняють, що смислове навантаження слів здатне впливати на молекулу ДНК людини – руйнувати або підтримувати її структуру в нормі. У зв`язку з цим пояснюється, чому людина від поганих слів може захворіти, а хороші слова продовжать життя.

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