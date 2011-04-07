Зелений чай врятує від комп'ютерної радіації

Про корисні властивості зеленого чаю люди знають давно. Але китайські учені, що вивчають властивості цього цілющого напою, дійшли до ще одного приголомшуючого висновку, – щодня дві чашки зеленого чаю надійно захищають організм від радіації, що витікає від екранів персональних комп`ютерів.

В ході експериментів виявилось, що листя зеленого чаю містить, разом з іншими корисними речовинами, елементи, протидіючі згубній дії радіації. Так само було виявлено, що основний антиоксидант зеленого чаю, в 100 разів сильніше за вітамін С і в 25 разів сильніше за вітамін Е захищає ДНК від пошкоджень, пов`язаних з підвищеним ризиком захворювання раком.

Таким чином, зелений чай може значно продовжувати життя людей, які проводять багато часу за комп`ютером.

linuxgid.ru