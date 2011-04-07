Зелений чай врятує від комп'ютерної радіації
Щодня дві чашки
Про корисні властивості зеленого чаю люди знають давно. Але китайські учені, що вивчають властивості цього цілющого напою, дійшли до ще одного приголомшуючого висновку, – щодня дві чашки зеленого чаю надійно захищають організм від радіації, що витікає від екранів персональних комп`ютерів.
В ході експериментів виявилось, що листя зеленого чаю містить, разом з іншими корисними речовинами, елементи, протидіючі згубній дії радіації. Так само було виявлено, що основний антиоксидант зеленого чаю, в 100 разів сильніше за вітамін С і в 25 разів сильніше за вітамін Е захищає ДНК від пошкоджень, пов`язаних з підвищеним ризиком захворювання раком.
Таким чином, зелений чай може значно продовжувати життя людей, які проводять багато часу за комп`ютером.