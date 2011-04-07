Гарбуз - ціла аптека у вашому домі

Лікарською сировиною служать - насіння, м`якоть, плодоніжки, квітки. Насіння гарбуза містить жирні олії, протеїни, фітостерин, смоли, органічні кислоти, вітаміни С, B, каротин. М`якоть гарбуза містить велику кількість клітковини і різних рослинних цукрів, солі кальцію, калію, магнію, заліза, а також мікроелементи — мідь, кобальт, фосфор, вітаміни С, B1, B2, В5, Е, A, PP.

Гарбуз дуже багатий пектинами, а оранжеві і жовті форми містять каротину більше, ніж морква. Препарати гарбуза володіють протизапальними, судинорозширювальними, заспокійливими, поліпшуючими обмінні процеси і ранозагоювальними властивостями. Гарбуз покращує роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує сечо- і жовчовиділення, проявляє протиглистовий ефект, підвищує водний і сольовий обмін організму, нормалізують сон. З гарбуза виділена речовина, що пригнічує ріст туберкульозної палички. Гарбуз як харчовий продукт вважається в народі відмінним сечогінним засобом, що очищає не тільки нирки, але і весь організм. Не дарма кажуть, що гарбуз — це їжа-ліки, яка завжди допомагає і ніколи не шкодить, навіть у великих дозах. Сезон гарбуза для хворих з функціональними порушеннями діяльності сечових органів, для хворих склерозом, артритом і т.п. — це домашній лікувально-курортний сезон, як і сезон суниці.

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