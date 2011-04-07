7 квітня – Всесвітній день здоров'я

Цього року Всесвітній день здоров`я проходить під гаслом: "Стійкість до протимікробних препаратів: якщо сьогодні не вжити заходів, завтра ми залишимося без ліків". Здоров`ю європейців загрожує наростаюча проблема: бактерії, що викликають як звичайні, так і небезпечні для життя інфекції, стають все більш стійкими до антибіотиків - лікарських препаратів, вживаних для їх лікування. Це відбувається через масивне, надмірне і неправильне застосування антибіотиків при лікуванні людей і тварин. Ця проблема вимагає невідкладного рішення, саме тому стійкість збудників до антимікробних засобів вибрана Всесвітньою організацією охорони здоров`я /ВООЗ/ як центральна тема Всесвітнього дня здоров`я 2011 р. У цей день ВООЗ закликає ввести в дію комплекс політичних заходів по боротьбі із стійкістю до протимікробних препаратів у всіх країнах. Лікарська стійкість є природним біологічним феноменом, що полягає в тому, що мікроорганізми набувають стійкості до ліків, що призначаються для їх знищення. З кожним новим поколінням мікроорганізм, що є носієм стійкого гена, стає все більш домінантним доти, поки ліки повністю не втратять свою ефективність. Неналежне використання ліків, що призначаються для боротьби з інфекціями, - недостатнє, зайве або неналежне використання - прискорює виникнення стійкості.

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