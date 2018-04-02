Як зміцнити вени

Варикозні вени не тільки мають неприємний вигляд, але й небезпечні для здоров`я загалом. До того ж, вони викликають украй неприємні хворобливі відчуття. На жаль, з цією хворобою найчастіше стикаються жінки.

Іноді варикоз може виявлятися тільки як косметична проблема, але якщо хвороба починає прогресувати, то це може привести до набряку стоп і гомілок, потемніння шкіри, запалення і навіть трофічним виразок в особливо запущених випадках. Чому з`являється варикоз? Чи можна зміцнити вени і як це зробити?

Причина варикозної хвороби «Варикоз» дослівно означає «вузол». Варикозне розширення проявляється в набуханні і збільшенні вен, причому хвороба може вразити вени на будь-якій ділянці тіла. Проте найчастіше страждають вени на ногах, адже там вони піддаються найбільшому навантаженню. Варикозні вени можна виявитися відразу ж: вони мають вигляд набряклих вузлуватих мотузок. Варикозна вена перестає виконувати свої функції, а тому вимагає негайного лікування. Особливо, якщо вона завдає болю і дискомфорту. У чому причина розвитку варикозу? Варикоз указує на те, що венозні клапани не справляються зі своєю роботою, кров починає застоюватися у венах, вони під дією тиску починають перекручуватися (тобто стають вузлуватими) і збільшуються. Таким чином, слабкість венозних клапанів перешкоджає нормальному кровопостачанню. Особливо часто венозне розширення вен виявляється в період вагітності. У групі ризику люди з генетичною схильністю до варикозу, гормональними змінами, страждаючі ожирінням. Головне, не сплутати варикоз з невеликими прожилками вен, які можуть з`явитися на тілі і обличчі.

Профілактика варикозу

Щоб запобігти ризику розвитку варикозу, потрібно по можливості вести активний спосіб життя, займатися спортом (наприклад, плаванням), більше ходити і менше стояти і сидіти. Працювати м`язами гомілки, бажано більше тримати їх в горизонтальному положенні, ніж у вертикальному. Якщо ви звернули увагу, що у вас почав прогресувати варикоз, то рекомендуємо вам обов`язково проконсультуватися з флебологом.

Як зміцнити вени

• Допоможуть заняття спортом;

• Потрібно стежити за своєю вагою, тому що додаткове навантаження на ноги загрожує проблемами з венами;

• Якщо варикоз виявляється тільки як косметична проблема, то рекомендується носити підтримуючі еластичні колготи;

• Уникати роботи, при якій доводиться багато стояти;

• Також не бажано довго сидіти в одній позі - рухатися потрібно щопівгодини;

• Понизити споживання солі, яка може стати причиною набряків;

• Стежити за тим, щоб кишечник добре працював;

• Допоможе регулярна гімнастика для поліпшення кровообігу в ногах.

Наприклад: підніматися на носочках, відриваючи п`яту від підлоги - це дуже корисна вправа. Можна також купити машинку з функцією гідромасажа. Зробивши з її допомогою масаж ніг, ви відчуєте небувалу легкість в утомлених ногах.

• Зміцнити вени можна за допомогою настою шишок хмелю. Для цього столову ложку трави потрібно залити склянкою кип`ятку і потримати на водяній лазні протягом 15 хвилин. Настій приймати тричі на день протягом шести тижнів.

Харчування

Спершу виключіть з вашого раціону гострі, солоні і копчені страви. Більше споживайте овочів і фруктів. До речі, є думка, що найменше схильні до варикозу люди, які не їдять м`яса.

З овочів, фруктів і рослинних продуктів корисно все. Так, ви можете особливий наголос робити на листовий салат, зелень, моркву, волоські горіхи. З олій корисніша оливкова, а з напоїв - зелений чай і настій шипшини. Якщо ви задумалися про те, як зміцнити вени, то радимо вам включити в свій раціон часник. Відомо, що він очищає стінки судин і сприяє їх зміцненню.

Не думайте, що через варикоз вам доведеться сісти на жорстку дієту. Зовсім ні! Вам допоможуть зміцнити вени такі смачні і корисні страви, як овочеві рагу, салати з овочів, тушковані овочі, страви з морепродуктів. А ось наваристі м`ясні бульйони, борошняні вироби і солодке краще виключити.

Зміцнити вени і додати їм еластичності допоможуть: зелена цибуля, листя салату, яловича печінка, яєчні жовтки, горох, квасоля. З олій можна порекомендувати кукурудзяну, соєву і оливкову. Ваші вени стануть міцнішими, якщо ви збагатите свій раціон солодким перцем, помідорами, капустою, картоплею, а також полуницею, чорною смородиною, агрусом, цитрусовими. До дієвих профілактичних засобів належать вишня або черешня - це і смачно, і корисно, та ще і широкий простір для кулінарної фантазії! Якщо ви любителька морепродуктів, то не обмежуйте себе: креветки, мідії, устриці, кальмари, омари, восьминоги - все це піде вам тільки на користь. З напоїв робіть наголос на компоти, зелений чай, фруктові і овочеві соки, морс. Словом, список дозволених продуктів дуже багатий, і якщо серед нього є ваші улюблені страви, то вам навіть не доведеться себе в чомусь обмежувати!

Зверніть увагу, що кава і алкоголь при варикозі бажано обмежити. Що стосується вітамінів, то більше всього для вен корисні полівітаміни із залізом, кальцієм і іншими мікроелементами, пише lady.gazeta.kz.

newsland.ru