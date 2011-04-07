Гарний настрій погіршує робочу пам'ять

Гарний настрій може призвести до забудькуватості, встановили дослідники Університету Міссурі / США /. Якщо людина відчуває позитивні емоції, зменшуються здатності робочої пам`яті мозку, говорять неврологи. Робоча пам`ять допомагає нам згадувати деталі розмови або запам`ятати новий номер телефону. А позитивний настрій, як не дивно, негативно позначається на можливості зберігати таку інформацію в пам`яті.

В експерименті вчені дозволили одній групі добровольців переглянути комедію, а іншій - навчальне відео. Після цього учасники пройшли тести на визначення функцій пам`яті. Ті, хто перебував у доброму гуморі, набагато гірше виконали завдання на пам`ять. Однак не все так погано: фахівці також помітили, що гарний настрій підвищує творчі навички вирішення проблем та інші аспекти мислення.

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