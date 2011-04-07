Як впоратися з весняною втомою

За зиму накопилася втома, від якої настав час позбавлятися. Але, як це зробити? Ми дамо вам кілька порад, які змусять ваші очі горіти і допоможуть справитися з сезонною депресією. Додайте в квартирі світла, це можна зробити за допомогою могутніх лампочок, прозорих штор і т.д. Один день на тиждень можна присвятити відвідинам солярію, оскільки ультрафіолет підіймає настрій. У цей період краще забути про м`ясо і вершкове масло. А ось овочі і фрукти виженуть із організму шлаки, що накопилися, поліпшивши колір обличчя і додавши бадьорості.

Підійматися з ліжка слід раніше, бажано робити це ще до світанку. Тоді сонливість піде геть разом із поганим настроєм. Навіть якщо немає бажання робити зарядку, то слід хоча б активно потягуватися. Стане в нагоді і музикотерапія, хай музика буде веселою і танцювальною. Вона здатна зняти стрес і оздоровити весь організм.

Замініть ненависний будильник радіоприймачем, налаштованим на улюблену радіохвилю.

На сніданок відмовтеся від звичної кави або міцного чаю, краще випийте зеленого чаю або будь-якого трав`яного, не додаючи цукру. Такий чай бадьорить.

Знайдіть того, хто робитиме вам щоденний масаж. Це зробить пружним ваше тіло і заспокоїть розум. Якщо ж таких охочих у немає, то можна приймати контрастний душ вранці і увечері, натиск води теж хороший масажер.

Придумайте ритуал для себе, який робитимете кожного ранку, наприклад, відвідини кав`ярні або піцерії, покупка хрустких булочок для колег, цікавтеся новинами, читайте пресу, адже нова інформація теж здатна зарядити енергією.

Можливо, варто змінити звичний маршрут, яким ви добираєтеся на роботу, або вид транспорту.

Можна зайнятися чимсь новим, це може бути малювання, складання віршів, плетіння і т.д. А можна зайнятися зміною інтер`єру квартири і перестановкою меблів. Йдіть на зустріч новим знайомствам або ж налагодьте старі зв`язки, а можливо вам слід листуватися з тими, хто живе далеко від вас.

Вихідний день слід присвячувати відпочинку на природі, причому відпочинок має бути активним. Не дарма кажуть, що рух – це життя, яке активізує вироблення ендорфінів, адже їх по праву називають гормонами щастя.