Не годуйте своїх мікробів

Всесвітній день здоров`я відзначається сьогодні у всіх країнах світу.

У цьому році він присвячений проблемі не новій, але все більш небезпечній. Мова йде про стійкість до протимікробних препаратів, що лякає перспективою повернення до "доантибіотикової ери", коли багато хвороб були смертельними.

"На нещастя, мікроорганізми стали резистентними до антибіотиків, це сталося через їхнє безконтрольне вживання", - вважає експерт Ліги здоров`я нації Галина Холмогорова.

Постійна боротьба людини і мікросвіту, за її словами, призводить до того, що "люди придумують все нові й нові антибіотики, а мікросвіт все сильніше чинить опір". "Ми можемо опинитися в доантибіотиковій ері, коли на жоден мікроорганізм не буде діяти жоден антибіотик, - б`є на сполох фахівець. - Ми станемо беззбройні перед епідеміями інфекційних захворювань".

Холмогорова розповіла, що "наприклад, на початку ери антибіотиків стрептококи лікували пеніциліном, а зараз вони мають такий фермент, як пеніцілаза, яка розкладає пеніцилін. І є навіть види стрептококів, які не можуть жити без пеніциліну". Це так звані мікроби-наркомани.

За словами експерта, стійкість до антибіотиків викликана наступними причинами: доступність, дешевизна, самолікування, застосування антибіотиків без показань, переривання курсу лікування антибіотиками після зняття симптомів. "На Заході, особливо в Америці, не можна купити антибіотики - тільки за призначенням лікаря, за показаннями, - нагадала Холмогорова. - У нас же будь-який антибіотик можна купити. Справа доходить до того, що люди антибіотиками лікують нежить". "Безконтрольне споживання антибіотиків та їх дешевизна призвели до того, що люди за кожної дрібниці приймали антибіотики і годували своїх мікробів, - констатує фахівець. - А мікроби розмножуються стрімко і мутують дуже швидко".

Експерти ВООЗ мають намір звернуться сьогодні до урядів та інших зацікавлених сторін із закликом прийняти політичні заходи, необхідні для запобігання виникнення високостійких мікроорганізмів і боротьби з ними.