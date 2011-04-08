Чим корисна черемша
Швидко позбавляє від весняної втоми, стимулює серцеву діяльність
З настанням весни на прилавках магазинів і ринків можна побачити цю дивовижну і пряну рослину – черемшу. Після довгої зими так хочеться урізноманітнити свій раціон всілякою зеленню, і черемша підходить для цього якомога краще. Втім, ця рослина не здобула широкої слави тому, що багато господинь просто не знають, що з нею і з неї готувати, хоча черемша і допомагає нашому втомленому організму боротися з авітамінозом.
Черемша — багаторічна пряно-ароматична рослина, що відноситься до сімейства цибульних. Виростає в основному в дикому вигляді. Має інші назви: дика цибуля, чензелі, левурда. Черемша — своєрідна рослина, що має зовнішню схожість з конвалією, коли її листя не розпустилося; по смакових якостях нагадує часник.
Черемша багата вітамінами, в ній містяться:
4,2 мг% каротину;
до 100 мг% вітаміну С
ефірна олія, фітонциди, лізоцим.
Черемша застосовується при:
лихоманці;
цинзі;
атеросклерозі;
отитах;
ревматизмі.
Також вона:
знижує кількість холестерину в крові;
покращує травлення;
стимулює серцеву діяльність;
швидко позбавляє від весняної втоми, сонливості, підвищеного тиску, розладів кишечника;
очищає кров.