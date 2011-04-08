УЗД для немовляти - страшне випробування

Хлопчик або дівчинка? А може, відразу двійнята? Майбутні батьки дізнаються про це під час ультразвукового дослідження - УЗД. А як почуває себе при цьому малюк, багато батьків і не замислюються.

Зате над цим питанням задумалася група дослідників з міста Рочестер в американському штаті Міннесота. Як повідомляє сайт Ananova.com, вони ввели крихітний гідрофон в матку вагітної жінки, якій якраз робили УЗД. І почули те, що чує дитина.

Спочатку звук був схожий на саму верхню ноту, яку можна узяти на фортепіано. А коли ультразвук направили прямо на гідрофон, дослідникам здалося, що до них наближається паровоз, що гуде. Сумнівно, щоб немовля приходить в захват, коли йому у вуха ударяють 100 децибел!

Учені радять лікарям бути обережнішими і не направляти ультразвук прямо у вухо ембріона - можливо, це може бути причиною аномалій розвитку обличчя і черепної коробки.

mam.ua