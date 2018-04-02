Як керувати своїми снами

Мистецтво керування снами не така вже фантастика, як може здатися на перший погляд. Мало того, справа ця вже давно поставлена на наукові рейки. Наприклад, на початку 1970-х в Америці були в ходу так звані сонні телефони. Людина, яка прокинулася серед ночі і ще не встигла забути свій сон, дзвонила по заповітному номеру і отримувала не тільки розгорнуте тлумачення практично на рівні теорії Зигмунда Фрейда і його знаменитого трактату, а й деякі інструкції з керування сном. Потім настала черга масових семінарів, багато з яких проходили на базах авторитетних університетів та інститутів. Наприклад, дуже популярні були курси з теорії та практики усвідомленого сновидіння при Стенфордському університеті (10 занять коштували $ 1500). Далі - більше: виникла Американська асоціація з вивчення снів, з`явилася маса спеціалізованої літератури і новоявлених гуру.

Але американці не були першопроходцями у сфері популяризації усвідомлених сновидінь. І навіть сам термін придумали не вони, а датський психолог Фредерік ван Іден, що видав книгу-посібник з керування сновидіннями ще в XIX столітті. Своїх читачів Іден переконував, що сам він настільки набив руку в мистецтві контролю сновидінь, що здатний не тільки літати в них (для багатьох це є межею мрій), а й зустрічатися з померлими людьми, а також здійснювати вояжі за тридев`ять земель.

Сучасний гуру по керованих снах - американський професор Стенфордського університету Стівен Лаберж. Він не тільки навчився (як він стверджує) сам керувати ними, але і випустив серію практичних посібників, спровокувавши хвилю захоплення мистецтвом сновидіння.

Чи можна спробувати своїми силами навчитися контролювати сни? Я навряд чи коли-небудь зможу відповісти на це питання, принаймні до тих пір, поки не спробую сама осідлати свій власний сон. План покрокових досягнень я вже склала (звичайно, не навмання, а спираючись на роботи Ідена, Кастанеди та Лабержа - всі троє стверджують, що мистецтво усвідомленого сновидіння доступне будь-якій людині, яка не страждає розладами сну).

Крок перший. Щоб керувати сном, для початку необхідно «прокинутися» у ньому. Іншими словами, поки людина не навчиться усвідомлювати самого себе сплячого, про керований сон і мови бути не може. І ось на цьому моменті я б переформулював стійкий вираз «управляти своїми снами». Більш точне формулювання - «навчитися керувати собою під час сновидіння». Щоб спровокувати усвідомлення самого себе уві сні, простіше всього придумати якір. Наприклад, протягом дня як можна частіше дивитися на власні руки, задаючись питанням: «Я сплю? Чи ні? »І коли одного разу людині під час сну«на очі» попадуться її долоні, спрацює рефлекс і саме собою виникне питання:« Я сплю?» А слідом за ним також рефлекторно піде і усвідомлення:«Так, сплю».

Крок другий. Судячи з описів, наступний камінь спотикання полягає у фокусуванні уваги на різних предметах або людей під час сну. Це схоже на те, якщо б ви один каталися на каруселі і намагалися при цьому утримати погляд на об`єктах, що проносяться повз. Допоможе той же якір (у нашому випадку руки). Ледве тільки картинка сну починає розпливатися, знавці керованих снів радять перевести погляд назад на той предмет, до фокусування якого вже звик. Інші об`єкти і деталі сну слід розглядати лише поверхово, кидаючи короткі погляди, щоразу повертаючи фокус уваги на знайомий предмет - якір. Лаберж у своїх книгах стверджує, що саме так звикають до реальності немовлята, коли вчаться тримати голову, - вони теж спочатку не можуть фокусувати погляд довго на одних і тих же об`єктах. Поступово фокус уваги зміцніє, і картинка сну стане такою ж чіткою, як реальність.

Крок третій. «Бортовий журнал» - всі три моїх наставника кажуть, що робити записи необхідно. Фіксувати уривки снів (що вдається запам`ятати) і свої відчуття. Причому важливо мати можливість фіксувати те, що відбувається не відходячи, як мовиться, від ліжка - практично у сні. У якийсь момент ви зловите себе на явних невідповідностях. Наприклад, у сні ви бачите газетну статтю, що розповідає про шкоду помідорів для роботи мозку. При другій спробі прочитати ту ж статтю ви бачите вже інший текст - скажімо, про користь бджолиного воску для вовни лабрадора. Такі осічки, відстежувати які допомагає «бортовий самописець», натякають, що людина не просто присутня у своєму сні, а діє в ньому (в даному випадку читає). Різка зміна сюжетів говорить про те, що в силу вступає її власне намір змінити сон.

Крок четвертий. Будь-які несподівані дивацтва, які виникають в сюжеті сну, - хороший знак! Це вказує на те, що міцніє наш намір. І нестрашно, що управлінню воно поки що погано піддається, - головне, що заворушилося. Оскільки саме з допомогою намірів у сновидіннях все і відбувається - неймовірні польоти, подорожі, зустрічі та інші чудеса. Ніякі закони, які належать реальності (фізичні величини, закони природи, мораль, релігійні канони і так далі), до снів не мають відношення. Життя в сновидінні здійснюється тільки за допомогою намірів, які найлегше описати як непохитну волю. Досить людині твердо вирішити уві сні, що вона хоче переміститися куди-небудь, і це відразу ж відбувається. Так починається життя в сновидінні, якщо вірити асам цієї справи.

Така теорія. Зрозуміло, що нічна практика зажадає терпіння, завзятості і часу. Але навіть якщо у мене так і не вийде освоїти мистецтво керованого сновидіння, я почну висипатися, що саме по собі вже досягнення для моєї метушливої натури. А ви хотіли б навчитися керувати своїми снами? Або, можливо, вже керуєте?

jv.ru