Найефективніші народні ліки

Вчені відкривають все нові і нові можливості відомих рослин.

1. Гінкго білоба. У листі цієї рослини міститься унікальний компонент (bilobalide), який захищає клітини мозку від руйнування. Приймаючи протягом трьох місяців препарати з екстрактом з гінкго, ви обов`язково помітите результат: якщо й не станете розумнішими, то думати будете швидше точно.

2. Зелений чай. У ньому виявлено дві активні речовини: галотанін і ноботанін Б, здатні запобігати загибелі клітин мозку. Тому зелений чай "прописують" тим, хто переніс інсульт.

А його дивовижна здатність боротися з окисненням у м`язах зацікавила лікарів настільки, що вони почали використовувати чай як "ліки" для тих, хто страждає на дистрофію м`язів.

3. Меліса лимонна. Довела свої властивості як потужний «борець» з герпесом. Кілька років тому в Болгарії був випробуваний крем з додаванням меліси лимонної. Рослинний екстракт зробив крем таким ефективним, що герпес зникав на другий день після появи.

4. Ангеліка китайська (дудник лікарський). Ця "жіноча" трава допомагає зменшити болі під час місячних. А також зупиняє кровотечу і регулює гормональний баланс, від якого у жінок залежить усе: і вага, і настрій, і здатність до продовження роду.

5. Чорниця. У будь-якому вигляді: сушена, свіжа, у вигляді крапель - здатна зняти напругу і втому очей, поліпшити зір. Все завдяки високому вмісту фруктових пігментів у ягоді. Ефект «гострого зору» особливо відчутний протягом перших чотирьох годин після прийому. Якщо вам доведеться, наприклад, вести машину всю ніч, не забудьте на доріжку поїсти чорниці.

6. Молочний чортополох. Прискорює регенерацію пошкоджених клітин печінки, уповільнює ріст ракових клітин.

7. Часник. Містить більше 200 корисних речовин. Одне з останніх відкриттів: вживаючи часник регулярно, ми зменшуємо ризик серцевого нападу. Часник здатний знижувати "поганий" холестерин у крові та підвищувати зміст "хорошого".

8. Імбир. Здатний допомогти, коли "замучила нудота" і "крутить живіт". У госпіталях США імбирний напій рекомендують пити після операції, щоб "не нудило".

Вживання екстракту імбиру здатне помітно зменшувати хронічні болі в колінних суглобах.

9. Насіння грейпфрута. Потужний антибактеріальний засіб. Екстракт цього насіння додають у лосьйони для очищення шкіри, в зубні пасти та засоби для полоскання рота.

10. Лляне насіння. Містить жирні кислоти омега-3. Здатне запобігти запаленню і появі пухлин молочних залоз.

11. Журавлина. Давно відома як "ліки" для нирок і сечовивідних шляхів. Але нещодавно вчені виявили ще одну її корисну властивість. Журавлина здатна перемагати хемофіліус параінфлюенцу - бактерію, що викликає пневмонію і запалення у вухах.

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