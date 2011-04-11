Чорний чай для твоєї краси

Є поширений міф, що чорний чай псує колір обличчя. Вчені підтверджують, що міцний чорний псує колір, але не обличчя, а зубів (зуби темніють). А для кольору обличчя чай дуже корисний. Втім, і для краси в цілому.

При почервонінні очей Якщо у тебе від перевтоми почервоніли очі, зняти запалення допоможуть чайні примочки. Залий чай (1 ч. ложку) окропом (50 мл), дай настоятися протягом 30 хвилин, проціди. Занур в чай ​​ватяні диски або ватні тампони і наклади їх на очі. Тримай примочки на очах протягом 1-2 хвилин, після чого поміняй на нові. Всього рекомендується зробити 3-4 підходи.

Після процедури вмийся прохолодною водою і нанеси крем для повік.

Якщо немає часу возитися з заваркою та дисками, можна користуватися чайними пакетиками (особливо для косметичних цілей підійдуть пакетики круглої форми).

Автозагар Шкода, але надмірна кількість сонячних ванн шкідливі для шкіри (як і зловживання солярієм), а креми-автозагари і бронзанти сушать шкіру і прискорюють старіння. А так хочеться круглий рік мати живий колір обличчя і легкий загар!

Раніше для цих цілей використовували настрій з чаю: 1 чайну ложку чаю потрібно залити окропом і кип`ятити протягом 2-3 хвилин, процідити. Автозагар готовий. Протирайте обличчя вранці і ввечері, не забувай збовтувати, зберігай його в холодильнику і не лінуйтеся через день заварювати новий.

Проти зморшок

Завари чай середньої міцності. Намочи в чаї рушник або марлю і поклади на обличчя. Прикрий вологу тканину сухим рушником. При сухій шкірі компрес рекомендується тримати 15 хвилин, при нормальній 25. Робіть компреси - 1-2 рази на тиждень, для закріплення результату потрібно буде зробити від 10 до 20 процедур.

Механізм цієї процедури такий - під дією тепла і вологи шкіра прокидається, починає дихати і насичується корисними речовинами, які містяться в чаї.

Інгаляція для шкіри

Змішай 3 ч. ложки заварки, 3 ч. ложки м`яти і 3 ч. ложки валеріани. Пересип суміш в широку каструлю і залий кип`ятком. Нахилися над каструлею, прикрийся рушником і дихай. Пори відкриються, шлаки під дією пари почнуть вимиватися. Дуже добре проводити інгаляцію на попередньо очищену шкіру.

Після процедури обмий обличчя прохолодною водою і нанеси зволожуючий крем.

Природно, що для проведення будь-якої процедури бажано підготувати чай високої якості, без барвників і ароматизаторів.

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