4 ранні симптоми інсульту

4 прості кроки допоможуть розпізнати інсульт.

1. Треба попросити людину посміхнутися. Якщо це дійсно інсульт, він не зможе цього зробити обома куточками рота. Посмішка вийде кривої.

2. Попросіть сказати щось на кшталт «Сьогодні гарна погода». Людина з інсультом не зможе цього сказати чітко.

3. Попросіть підняти одночасно обидві руки. Якщо це інсульт - людина не зможе цього зробити, або зможе тільки частково.

4. Попросіть висунути язик. Якщо він викривлений, повернуть - це теж несприятлива ознака.

Якщо проблеми виникнуть навіть з одним із завдань: негайно телефонувати в «Швидку допомогу» і по телефону описувати симптоми.

Коментар фахівця.

- Один з перших ознак інсульту: порушення мови, - підтверджує лікар «швидкої допомоги» Михайло Коневскій. - Людина говорить неправильно або взагалі нічого не може сказати. Іноді ми просимо хворого оскалити зуби. Половина рота при інсульті ніби провисає.

Важко рухати або правою ногою і правою рукою - або лівою ногою і лівою рукою. Що характерно, якщо втратив рухливість ліворуч, то страждає права половина мозку. І навпаки.

При ознаках інсульту хворого треба укласти, під голову невелику подушку або згорнуту куртку, забезпечити доступ свіжого повітря. Дзвонити в «швидку» треба і описати симптоми. Але перед тим, як наполягати на приїзді швидкої до вас, варто подумати: а чи не чи радше самим довезти людини (дуже акуратно, лежачи на задньому сидінні, з відкритими вікнами) до найближчого медичного закладу? Особливо, якщо інсульт стався за містом.

Чим раніше розпочнеться медикаментозне лікування, тим більше шансів що людина не помре, не буде паралізована.

kp.ru