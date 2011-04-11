П'ять причин, чому необхідно їсти капусту

На думку дієтологів, капуста - це один з найбільш корисних для здоров`я овочів.

По-перше, в капуста багата на вітамін С, який необхідний для роботи імунної системи, для здорової шкіри і волосся. Вітамін А сприяє росту клітин, зміцнює волосся і покращує стан шкіри, особливо, у старшому віці. Цей вітамін необхідний нам для здоров`я очей, а його брак може стати причиною втрати зору.

Капуста багата на фітодобавки, що допомагають виводити з організму токсини й вільні радикали, які можуть викликати розвиток ракових захворювань. Ці речовини також знижують рівень холестерину і сприяють здоровій роботі серця і судин. Фітодобавки захищають організм від алергенів, і тому дуже корисні всім, хто страждає від алергій і астми.

У капусті міститься велика кількість заліза, без якого не можуть функціонувати червоні кров`яні тільця, які переносять кисень. Коли в організмі не вистачає кисню, ми відчуваємо втому і брак концентрації. Під час вагітності залізо особливо необхідно для розвитку організму і мозку дитини.

Окрім іншого, капуста є багатим джерелом вітаміну Е. Цей вітамін необхідний для того, щоб вітаміни А і С успішно засвоювалися організмом. Також, вітамін Е бере участь у роботі чоловічої та жіночої репродуктивних систем.

Таким чином, навіть якщо ви не є великим любителем капусти, вам не слід відмовлятися від цього овочу.