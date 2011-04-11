У Китаї стався землетрус

На південному заході Китаю, в провінції Сичуань, стався землетрус магнітудою 5,3 бала, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Підземний поштовх був зафіксований у повіті Лухо автономної Тибетської префектури провінції Сичуань вчора вдень. Епіцентр поштовху знаходився на глибині семи кілометрів.

Інформації про руйнування і постраждалих поки що не надходило.

Руйнівний землетрус магнітудою 7,9 стався у провінції Сичуань у травні 2008 року. Тоді загинули майже 90 тисяч чоловік, 370 тисяч одержали травми, без притулку лишилися 5 мільйонів жителів.